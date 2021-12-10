Чебоксары, 10 декабря, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В Чувашии чуть увеличился суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом и подтверждены новые летальные исходы от ковида. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Новый ФАП в Вурнарском районе Чувашии

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По данным на 10 декабря, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 44 400 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 139. Напомним, что 8 декабря было выявлено 138 носителей коронавируса.

Победили болезнь 38 812 жителей, доля вылечившихся от ковида составила 87,41%. Из них за последние сутки вылечились 111 человек.

Число жертв коронавируса продолжает расти каждые сутки. Всего в Чувашии скончался 3491 ковидный больной, в том числе за последние сутки умерли 18 пациентов.

Отметим, что 9 декабря в Вурнарском районе Чувашии открылись пять фельдшерско-акушерских пунктов: в деревнях Шинеры, Синъял-Яуши, Тузи-Сярмус, Кюмель-Ямаши, Мамалаево.