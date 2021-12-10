Оренбург, 10 декабря, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 259 новых заражений коронавирусом, что на восемь меньше предыдущего суточного показателя. Об этом 10 декабря сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии зарегистрировано 103 932 случая заражения. На 100 тыс. населения приходится 5302,87 факта коронавирусной инфекции.

Оправились от болезни 88 254 оренбуржца. В больницах на сегодняшний день лечатся 787 человек, у которых диагностирован COVID-19. Состояние 344 пациентов оценивается как тяжелое. На искусственной вентиляции лёгких находятся 58 человек, еще 573 пациента получают кислородную поддержку.

Жертвами заболевания в Оренбуржье стали 3264 человека. За последние сутки зафиксировано десять летальных исходов.