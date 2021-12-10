Томск, , 13:12 — REGNUM Число жертв коронавирусной инфекции выросло в Томской области.

Больничная палата Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщили ИА REGNUM 10 декабря в областном оперативном штабе, в регионе скончался ещё один ковид-пациент.

По данным федерального оперштаба, за весь период пандемии в Томской области умерли 644 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе COVID-19 диагностировали у 234 человек, выздоровели 226 пациентов.

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