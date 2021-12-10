Томск, 10 декабря, 2021, 13:06 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 234 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в региональном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

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За весь период пандемии в Томской области COVID-19 диагностировали у 58 110 человек. Общее число выздоровевших — 42 300 человек, в том числе за сутки коронавирус победили 226 томичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в регионе выявили 229 носителей коронавируса, выздоровели 223 человека.