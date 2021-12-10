Казань, 10 декабря, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Татарии по состоянию на 10 декабря зарегистрировали 40 229 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявили ещё 185 носителей инфекции, днем ранее сообщалось о 194 заболевших, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Выздоровели за время пандемии 33 505 ковид-пациентов, скончались 1325 носителей вируса. За сутки выписали по выздоровлении 176 человек, количество летальных исходов возросло на семь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с начала пандемии провели 4 354 162 исследования для выявления новой коронавирусной инфекции.

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