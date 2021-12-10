Якутск, 10 декабря, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Оймяконском районе Якутии природный пожар продолжает действовать несмотря на снег и экстремальный мороз. Под снежным покровом горит торф. Видео, на котором виден этот процесс, рассылается в соцсетях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели, морозы, ледяные дожди: непогода в России и мире — все новости»

Читайте также: Якутия уже начинает готовиться к лесным пожарам 2022 года

Температура воздуха в Оймяконе около — 60 градусов, но это не мешает торфу гореть. Видно, как из-под снега идёт дым, образовались лунки, снежный покров подтаял в нескольких местах.

Автор видео говорит, что снимал пожар, который образовался ещё летом. Якутянин подчеркнул, что в Якутии так бывает, и один из таких пожаров действовал несколько лет. Потом на месте сгоревших торфяных залежей образовалось озеро.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь горения лесов Якутии в 2021 году выросла в 20 раз по сравнению с 2020-м, со 144 тыс. га до 3,3 млн. Сгорело 8,7 млн га природной территории, количество пожаров достигло 1694.