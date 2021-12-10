Москва, 10 декабря, 2021, 12:27 — ИА Регнум.

Республика Сербия не станет вводить санкции против РФ и продолжит развивать политическое и экономическое сотрудничество, об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич на международном экспортном форуме «Сделано в России». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

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