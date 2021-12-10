Салехард, 10 декабря, 2021, 12:23 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 128 новых случаев заражения коронавирусом, из них семь — среди вахтовых работников. Об этом 10 декабря сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 127 случаев.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 508 человек. С начала пандемии в ЯНАО на 10 декабря подтвердили 59 739 случаев заражения коронавирусом, вылечились 53 624 человека.