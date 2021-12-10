Омск, 10 декабря, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Ещё десять пациентов с коронавирусом скончались в Омской области, сообщили 10 декабря в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Стопкоронавирус.рф В реанимационной палате

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За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Омской области стали уже 2945 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе на сегодняшний день выявлен уже 120 331 носитель коронавируса, выздоровели 97 596 человек.