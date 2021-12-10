Калуга, 10 декабря, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 201 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 10 декабря. Днём ранее, 9 декабря, в регионе было зарегистрировано 198 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 61 214 человек, 57 562 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1094 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.