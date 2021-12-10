Кемерово, 10 декабря, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту крушения в Таштагольском районе вертолёта Robinson R66. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Pedro Aragão Robinson R66

Ранее спасатели обнаружили пропавший вертолет Robinson, он разбился недалеко от озера Каракуль. На борту находился один человек, он погиб.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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