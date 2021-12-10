Кемерово, , 11:37 — REGNUM Пилот вертолета Robinson R66, который разбился на озере Каракуль в Кемеровской области, погиб. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Республике Алтай.

Вертолет Bob Adams

«Спасатели обнаружили пропавший вертолет Robinson, он разбился недалеко от озера Каракуль, это в Кемеровской области. На борту находился один человек, и, как сообщают нам спасатели, он погиб», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

При этом ранее стало известно, что вертолет летел по маршруту Новокузнецк — Каракольские озера, на борту винтокрылой машины находился один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее место крушения вертолета Robinson R66 на Алтае было обнаружено сотрудниками спасательных служб.

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