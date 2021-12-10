Тюмень, 10 декабря, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Тюменской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 3045 человек. Об этом 10 декабря сообщает региональный оперштаб.

Rk.gov.ru Коронавирус. Крым

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 3025 — на 20 человек меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Тюменской области на 10 декабря подтвердили 83 960 случаев заражения коронавирусом, вылечились 65 762 тюменца.