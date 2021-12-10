Тюмень, 10 декабря 2021, 12:03 — REGNUM В Тюменской области за сутки обнаружено 304 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 декабря сообщает региональный оперштаб.
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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 306 случаев.
С начала пандемии в Тюменской области на 10 декабря подтвердили 83 960 случаев заражения коронавирусом, вылечились 65 762 тюменца.
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