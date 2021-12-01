Кострома, , 16:58 — REGNUM Мэрия расторгла контракт на реконструкцию самого известного парка Костромы — Центрального. Об этом со ссылкой на портал госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Парк «Центральный» в Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

Напомним, муниципальный контракт на благоустройство территории в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» был заключен в ноябре 2020 года. Конкурс на 124 миллиона рублей выиграла производственно-коммерческая фирма «НОВОТЕК» из Москвы. По условиям соглашения до 30 ноября 2022 года в парке должны были появиться несколько зон для отдыха и детей, дорожка для катания на роликах и самокатах, зона для летних кафе, новая плитка, скамейки и кованые фонари.

Однако 29 ноября контракт был расторгнут по желанию заказчика. Чиновники объяснили решение «низкими темпами производства работ, отсутствием на объекте необходимой техники и строительных материалов». В настоящее время парк готов на 10%. Подрядчик успел выполнить археологические изыскания, частично уложить тротуарную плитку и бортовой камень, проложить сети электроосвещения.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Костромы, до 3 ноября будет объявлен новый конкурс на благоустройство парка. Сроки выполнения работ в нём будут проставлены такие же — все мероприятия должны быть завершены до 30 ноября 2022 года.

Напомним, кроме благоустройства Центрального парка ПКФ «НОВОТЕК» занималась строительством детского сада на 280 мест в посёлке Волжский, 26 ноября контракт расторгли. В этот же день администрация аннулировала контракты с ООО «НОВОТЕК» из Вологды. Компания занималась возведением детсада в Заволжье и реконструкцией дополнительного корпуса школы No 30 на территории бывшей станции юннатов. Работы были выполнены на 55% и 1%.

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