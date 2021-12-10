Сеул, , 11:55 — REGNUM Замглавы МИД Южной Кореи по экономическим вопросам Ли Сон Хо провел 9 декабря онлайн-встречу с представителем федерального министерства экономики и защиты климата Германии Андреасом Николиным. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе 33-го заседания совместного экономического комитета представители двух стран обсудили так называемый «Закон о чипах», представленный Еврокомиссией в сентябре текущего года, и сотрудничество в сфере водородной экономики, а также договорились о повышении устойчивости цепи поставок и укреплении многосторонней торговой системы.

Представитель Южной Кореи также обратился к правительству Германии с просьбой поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO-2030, а также кандидатуру экс-главы МИД Южной Кореи Кан Гён Хва на пост генерального директора Международной организации труда (МОТ).