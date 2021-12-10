Киев, 10 декабря, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В результате плохой погоды на Украине без электричества остались 107 населенных пунктов. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Оборванные провода на электрическом столбе (электричество, авария)

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«По состоянию на 07:00 (совпадает с мск) в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 107 населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что оставшиеся без электроэнергии населенные пункты расположены в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

Кроме этого, отмечается, что бригады областных обслуживающих энергетических структур привлечены к ликвидации последствий непогоды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на Украине было выявлено свыше 11,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.