Ханты-Мансийск, 10 декабря, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Югре количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 1811. Об этом 10 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 1803 — на восемь человек меньше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ХМАО на 10 декабря подтвердили 91 914 случаев заражения коронавирусом, вылечились 84 866 человек.