Вашингтон, , 11:35 — REGNUM Лишь вопросом времени является то, что полное прохождение вакцинации от коронавируса будет требовать трех прививок от патогена, заявил 8 декабря главный инфекционист США Энтони Фаучи, сообщает New York Post.

По его словам, для изменения статуса полной вакцинации, которая позволяет посещать занятия в университете или ходить на работу, может потребоваться время, и изменен этот статус будет не в силу того или иного постановления, а в силу самого определения «полной вакцинации».

«Мое личное мнение… Это будет вопрос, когда, а не если», — указал он.

Ранее компании Pfizer и BioNTech опубликовали результаты лабораторного исследования, согласно которым бустерная вакцина «нейтрализует штамм «Омикрон»», что, по мнению Фаучи, является «очень обнадеживающими новостями».