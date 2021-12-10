Омск, 10 декабря, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Десятилетнего ребёнка в Омске высадили из автобуса на мороз из-за отсутствия защитной маски. По информации об инциденте проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в областном следственном управлении СКР.

(сс) AlexChirkin Маска

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По данным ведомства, проверка проводится по факту оставления ребёнка в опасности. Информация о происшествии появилась в местных СМИ и соцсетях.

По предварительным данным, днём 9 декабря в Омске десятилетнего ребёнка высадили из автобуса из-за отсутствия маски. Ребёнок в морозную погоду был вынужден идти домой пешком. Он сильно замёрз.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.