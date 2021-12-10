Канберра, , 11:23 — REGNUM Бывший премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян подтвердила, что не будет баллотироваться на федеральных выборах в парламент Австралии в следующем году. Об этом она заявила в эфире радиостанции 2GB.

Здание парламента Канберра, Австралия

Ранее Бережиклян, которая ушла с поста премьер-министра самого важного штата Австралии и заявила о, том что покинет парламент штата в октябре после того, как выяснилось, что она находится под следствием по делу о коррупции, предрекали победу на выборах, если она решит баллотироваться в Уорринге.

Однако в разговоре с радиоведущим Беном Фордхэмом, Береджиклян заявила, что это не входит в ее планы.

«Я не буду избираться в Уорринге или в любом другом избирательном округе, если на то пошло», — сообщила политик.