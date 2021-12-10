Джакарта, 10 декабря, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Власти Индонезии получили 336 960 доз вакцины Pfizer, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

Вакцину доставили в аэропорт города Сурабая во второй половине дня. Вакцину немедленно доставили в управление здравоохранения Восточной Явы.

В настоящее время более 100 миллионов человек прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии решило разрешить регионам начать вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 6 до 11 лет.