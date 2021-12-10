Вашингтон, , 11:09 — REGNUM Более 40 единиц огнестрельного оружия были похищены из одного из магазинов американского Гарден-Гроув, штат Калифорния, в результате массового набега неизвестных, сообщает 9 декабря New York Post.

По информации местных СМИ, нападение произошло после полуночи, когда группа людей выбила дверь магазина и похитила оружие, которое хранилось в сейфе. О происшествии сообщил владелец магазина, однако на место происшествия полиция прибыла уже после того, как грабители скрылись.

Инцидент стал одним из целой серии подобных нападений, в которых группа лиц толпой врывается в магазины и грабит их. Однако, как утверждают правоохранители, нынешнее нападение, скорее всего, не связано с предыдущими, которые происходили в дневное время.