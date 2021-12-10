Стокгольм, , 11:14 — REGNUM Шведская компания Jetson разработала первый в мире коммерчески доступный «летающий автомобиль». Как сообщил 10 декабря австралийский телеканал Nine News, цена за ноу-хау составляет 92 000 долларов США.

Летающий автомобиль Цитата из к/ф «Фантомас разбушевался». Реж Андре Юнебель. 1965. Франция — Италия

Разработка Jetson ONE является «персональным электрическим летательным аппаратом», в котором может передвигаться один человек, говорится на сайте компании. Разработчики утверждают, что на то, чтобы научиться летать, потребуется всего пять минут.

На своем веб-сайте компания Jetson также пишет, что аппарат может развивать ограниченную программным обеспечением максимальную скорость 102 км/ч и имеет потолочную высоту 457 м. Максимальное время полета составляет 20 минут.

Однако цена изобретения как всегда «кусается» —92 000 долларов США при залоге в размере 22 000 долларов США, необходимом для бронирования.