Канберра, , 11:03 — REGNUM По данным Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), в октябре цены на бензин в Австралии достигли семилетнего максимума. Средняя цена на топливо в Сиднее, Мельбурне, Брисбене, Аделаиде и Перте выросла до 172 центов (1,2 доллара США) за литр в конце месяца. Об этом 10 декабря сообщил телеканал Nine News.

Цены на бензин Горбаруков Александр © ИА REGNUM

Средняя суточная цена на бензин в Аделаиде была самой низкой из всех других столиц штатов и территорий в течение третьего квартала 2021 года — 145,3 цента (1,04 доллара США) за литр.

Пятый квартал подряд бензин в муниципалитетах был дешевле, чем в столичных мегаполисах: от 151,4 цента за литр до 152,2 цента за литр. В отчете ACCC отмечается, что виной всему стал рост мировых цен на энергоносители.

«Международные цены на очищенный бензин и обменный курс австралийского доллара к доллару США в значительной степени определяют динамику розничных цен на бензин в Австралии», — говорится в сообщении.