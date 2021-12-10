Симферополь, , 10:52 — REGNUM Работы по проектированию новой опреснительной установки в Ялте на данный момент не начато. Об этом сообщил журналистам заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров в ходе поездки в Крым 9 декабря.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Он уточнил, что уже проведены предпроектные изыскания, ведётся подбор площадки для строительства.

«Вопрос размещения пока открыт. Как только будет в ближайшей перспективе поставлена точка в этом вопросе, начнётся проектирование», — цитирует Назарова «Крыминформ».

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос строительства опреснительной установки в Ялте для бесперебойного водоснабжения города был поднят после водного кризиса в регионе в 2020 году — начале 2021 года. Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал строительство опреснительной установки единственным способом обеспечить бесперебойное водоснабжение Ялты. В то же время позже вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин назвал опреснение «крайним» вариантом.