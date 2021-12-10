Благовещенск, 10 декабря, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В ковидных госпиталях Приамурья заняты почти 82% мест, госпитализированы 1639 пациентов. Всего лечение от коронавируса проходят 8043 жителя региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе правительства региона.

Mos.ru Измерение кислорода в крови

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В реанимации лежат 49 амурчан, подключены к аппаратам ИВЛ — 16. COVID-19 в Амурской области болеют 1178 детей, из них 41 ребёнок находится в больнице и один нуждается в кислородный поддержке.

Кислород в регион привозят регулярно, созданы его запасы, заверили в правительстве области. Кроме того, в медучреждениях сформирован месячный запас медикаментов, необходимых для лечения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в 15 муниципалитетах Приамурья растёт количество ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19. В целом по региону суточный показатель заболеваемости составляет 33,66, что на 60,7% выше среднего по стране.