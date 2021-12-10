Абакан, 10 декабря, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Ещё 13 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 10 декабря в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

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Уточняется, что жертвами COVID-19 стали шесть женщин (54 года, 69 лет, 70 лет, 72 года, 79 лет, 82 года) и семеро мужчин (50 лет, 64 года, 69 лет, 71 год, 73 года, 83 года, 84 года).

С начала 2021 года в Хакасии скончались 1363 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике выявили 145 носителей коронавируса, с начала года — 33 758.