Красноярск, 10 декабря, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 733 (темп прироста 0,5%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 160 047. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации для больных COVID-19

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Напомним, что днём ранее в регионе было выявлено 729 заразившихся коронавирусом.

В регионе по суточным заражениям лидируют город Шарыпово и Шарыповский район.

Из 733 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 185 (темп прироста 0,4%), в Шарыпово — 49 (1,5%), в Ачинске — 48 (0,5%), в Канске — 42 (0,7%), в Норильске — 37 (0,5%), в Лесосибирске — 19 (0,5%), в Енисейске — 18 (0,8%), в Минусинске — 15 (0,2%), в Дивногорске — 15 (0,5%), в Назарово — 15 (0,5%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Шарыповском — 21 (2,0%), Емельяновском — 15 (0,4%), Бирилюсском — 15 (2,0%), Иланском — 14 (0,9%), Кежемском — 14 (0,6%), Богучанском — 12 (0,4%), Ужурском — 12 (0,6%), Шушенском — 12 (0,6%), Енисейском — 12 (0,6%) и Краснотуранском — 12 (1,0%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 4023 человека, снято с наблюдения — 4223. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 53 525 (-200) человек.

За последние сутки в регионе проведено 15 207 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 4 428 291.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае стали 35 человек.