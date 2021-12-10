Благовещенск, 10 декабря, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В 15 муниципалитетах Приамурья растёт количество ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19. В целом по региону суточный показатель заболеваемости составляет 33,66, что на 60,7% выше среднего по стране, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе правительства области.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Самое большое количество заражающихся коронавирусом фиксируют в Благовещенске, Свободном и Тамбовском районе. Заболеваемость COVID-19 среди взрослых остается на уровне прошлой недели. Прививки от коронавируса сделали 48,9% амурчан.

«67,6% составляет неработающее население. 32,4% — работающее население, и это свидетельствует об эффективности вакцинации, считает главный государственный санитарный врач», — отметили в правительстве Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье увеличивается количество школьников, которые вынуждены учиться дома из-за пандемии COVID-19. На дистанционную форму обучения переведены дети из 124 классов 49 школ.