София, 10 декабря, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В столице Болгарии Софии начались массовые манифестации работников медицинской сферы против очередного этапа оптимизации лечебных учреждений страны. Об этом 10 декабря сообщает Болгарское телевидение со ссылкой на источники.

Nathan Keirn Протест

По словам очевидцев, сотни человек собрались у входа в Университетскую клинику «Лозенец», более известную как Правительственная больница, с требованием отменить постановление минздрава Болгарии о временном слиянии указанного заведения с Детской специализированной больницей (ДСБ), где якобы запланированы ремонтные работы.

«Мы готовы в случае крайней необходимости принять коллег и их пациентов в наших корпусах, однако никто не гарантирует, что впоследствии государство вернет им здания стационаров», — говорится в заявлении протестного комитета.

По словам директора УБ «Лозенец» Радосвета Горева, он не намерен подписывать соответствующий документ.

«Ни о каком слиянии не может быть и речи, и протесты будут продолжаться до полного отказа минздрава от этих планов», — заявил он.

Напомним, ранее служебное правительство Болгарии объявило о намерении объединить некоторые медицинские учреждения с целью экономии бюджетных средств. Как утверждают независимые эксперты, в итоге своей работы могут лишиться десятки тысяч болгарских медиков.