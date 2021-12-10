Париж, 10 декабря, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Европейский cоюз и Франция предоставили Кубе 5,6 млн евро для наблюдения и исследования инфекционных заболеваний, сообщает Le Figaro.

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«Средства пойдут на создание лаборатории передовых технологий для диагностики и исследования инфекционных заболеваний», — заявили в посольстве Франции на Кубе.

За последние два года Франция внесла 24,4 млн евро на укрепление трех медицинских учреждений на Кубе.

Напомним, на Кубе с населением 11,2 млн человек зарегистрировано 963 428 случаев заражения коронавирусом, и 8311 человек умерли от COVID-19. В настоящее время 83% населения Кубы привиты от коронавируса.