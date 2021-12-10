Тампа, США, 10 декабря, 2021, 10:19 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Lisa Gansky Андрей Василевский

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 35 из 38 бросков по своим воротам.

В составе «Лайтнинг» дубль оформил нападающий Ондржей Палат, ещё по шайбе забросили форварды Пьер-Эдуар Белльмар, Стивен Стэмкос и Тейлор Рэддиш.

В составе «Торонто» точными бросками отметились нападающие Ондржей Каше, сделавший дубль, и Вильям Нюландер.

На сегодняшний день «Тампа» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 38 очков. «Торонто» идёт на четвёртом месте в Восточной конференции с 38 очками.

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