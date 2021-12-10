Ульяновск, 10 декабря, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Ульяновске хозяин квартиры попал с травмами в больницу, запретив гостю включать музыку. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыкальная комната

Разбирательства начались после поступления 9 декабря в медучреждение 41-летнего мужчины. Предварительно полицией установлено, что окровавленного мужчину обнаружила его сестра, которая в тот день пришла к нему в гости и после безуспешных попыток дозвониться дёрнула ручку двери, которая оказалась открытой. В квартире был беспорядок, а брат лежал в одной из комнат.

Под подозрение попал ранее судимый 40-летний безработный, который, как отмечают правоохранители, признался в преступления. По его словам, которые приводятся в УМВД, во время распития алкоголя он хотел включить музыку, но ему запретил это делать хозяин квартиры.

«Замечание не понравилось гостю, и он стал избивать хозяина квартиры руками и ногами», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области не раз происходили конфликты из-за громкой музыки. В сентябре 2021 года заведено уголовное дело по факту нападения с топором на трёх соседей. По данным следствия, конфликт произошёл из-за того, что соседи на своём участке отмечали день рождения и включали музыку на полную мощь.

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В ноябре 2020 года в Чердаклинском районе Ульяновской области за замечание в адрес компании молодых парней из-за громкой музыки местный житель отправился на больничную койку.

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