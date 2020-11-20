Ульяновск, , 13:58 — REGNUM В Чердаклинском районе Ульяновской области за замечание в адрес компании молодых парней местный житель отправился на больничную койку. Об этом сообщает УМВД по региону.

Разбирательства начались после того, как в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой был доставлен 33-летний житель одного из сёл Чердаклинского района. В ходе предварительного следствия было установлено, что он был избит в подъезде, в совершении преступления подозревают 18-летнего безработного парня.

По данным полиции, злоумышленник вместе со своими знакомыми зашёл в подъезд, чтобы погреться.

«Через некоторое время из квартиры вышел пострадавший и сделал замечание шумной компании. Молодому человеку это не понравилось, и он стал наносить мужчине удары в область головы и тела», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Отметим, что это не первый конфликт в Ульяновской области, причиной которого стала шум. Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года в Димитровграде возбуждено уголовное дело по факту драки из-за громкой музыки. 7 августа 2018 года в Ульяновске был убит 58-летний мужчина, под уголовное преследование попал его сосед. Причиной преступления могло стать замечание по поводу громкой музыки и злоупотребления алкоголем.