Благовещенск, 10 декабря, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Приамурье увеличивается количество школьников, которые вынуждены учиться дома из-за пандемии COVID-19. На дистанционную форму обучения переведены дети из 124 классов 49 школ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе правительства региона.

Mos.ru Дистанционное обучение

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Также закрываются группы в учреждениях среднего профессионального образования, их количество достигло 74, «дистанционка» частично введена в десяти учреждениях. В двенадцати детских садах Приамурья временно не работают 19 групп.

В управлении Роспотребнадзора по региону фиксируют рост заболеваемости COVID-19 среди детей в возрасте 7−14 лет. Специалисты отмечают также увеличение случаев ОРВИ на 17,4% во всех возрастных группах. Эпидпорог превышен на 36,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, проводить новогодние утренники в учреждениях образования Приамурья можно только при условии соблюдения рекомендаций управления Роспотребнадзора. В том числе, на праздник не пустят родителей.