Уфа, 10 декабря, 2021, 09:56 — ИА Регнум. 573 носителя коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в регионе выявили 112 679 случаев заражения этой инфекцией. При этом выздоровели 101 701 пациентов с COVID-19, в том числе 621 такой пациент победил инфекцию за минувшие 24 часа.

Прививку от COVID-19 в Башкирии получили 269 720 человек, завершили вакцинацию 1 858 668 человек. За сутки в республике констатировали смерть 34 пациентов с COVID-19, а всего в регионе скончались 3890 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 9 декабря в Башкирии за сутки выявили 589 носителей коронавируса.