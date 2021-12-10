Благовещенск, 10 декабря, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Амурской области намерены обеспечить особые условия на случай выявления у жителей региона нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом заявила главный санитарный врач региона Ольга Курганова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря в пресс-службе правительства региона.

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Медработникам дано поручение тщательно осматривать и опрашивать пациентов с симптомами ОРВИ, которые вернулись из других стран. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора также предложила подготовить обсерватор на случай, если будут выявлены амурчане, заразившиеся новым штаммом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе коронавирусом заразились 1799 амурчан. Количество новых инфицированных возросло на 5,1%.