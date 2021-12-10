Барнаул, 10 декабря, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 10 декабря 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7468 человек, причём 27 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Прирост выявленных зараженных составил 520 за сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 109 253 человека. Вместе с тем, новый вирус победил 83 836 человек (+1025 за сутки). Это один из рекордных показателей.

Тяжелобольных в крае насчитывается 634 (+13 за сутки), из них 248 подключены к аппаратам ИВЛ (+8 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (22 335 человек, +93 за сутки) и ОРВИ (77 160 человек, +416 за сутки).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за за сутки стало больше на 74 (всего 4235). Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 9168 (-1244 за минувшие сутки).

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