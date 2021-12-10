Улан-Удэ, 10 декабря, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки подтверждено шесть новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Одному из скончавшихся было меньше 65 лет, все остальные были старше этого возраста. Таким образом, всего за время пандемии от COVID-19 в республике скончались 2265 человек.

В ковидных стационарах Бурятии в настоящее время лечатся 1230 пациентов, состояние 1010 из которых осложнено внебольничной пневмонией. 129 тяжёлых больных находятся в реанимации, 77 подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят 2910 человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1538 коек: занято — 1230, свободно — 308 коек. Занятость коечного фонда составляет 80,0%», — отметили в оперштабе.