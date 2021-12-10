Киев, 10 декабря, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Глава украинской службы военной разведки Кирилл Буданов заявил, что если Россия решит напасть на Украину, то вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут отразить наступление без серьезной военной помощи с Запада. Об этом сообщает The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«К сожалению, Украине необходимо быть объективной на данном этапе. Недостаточно военных ресурсов для отражения полномасштабного нападения России, если оно начнется без поддержки западных сил», — сказал Буданов.

По его словам, «вторжение» может начаться с авиаударов и ракетных обстрелов складов с боеприпасами и окопов — украинские военные очень быстро будут выведены из строя, а руководство не сможет координировать оборону и снабжать фронт.

«Они будут стоять, пока есть патроны. Они смогут использовать то, что у них есть в руках, но поверьте мне, без доставки резервов в мире нет армии, которая могла бы устоять», — заключил Буданов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве не раз опровергали недавние публикации в западных СМИ о том, что Россия якобы готовит агрессию против Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что страна не собирается ни на кого нападать, а перемещение российских войск в пределах своей территории никого беспокоить не должно.

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что власти Украины и западные партнеры Киева готовят в январе военную провокацию против России.

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