Челябинск, 10 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Челябинской области 9 декабря выявили ещё 623 носителя коронавируса. Среди них два школьника, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе обнаружили уже 134 965 случаев заражения. Выздоровели уже 120 657 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 7560 человек. Скончались от этого заболевания ещё 30 граждан.