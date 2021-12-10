Благовещенск, 10 декабря, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Жители Амурской области приходят в торговые центры с чужими QR-кодами. Люди не собираются делать прививки, надеясь, что такой способ посещать магазины будет действенным, сообщил Телепорт.рф.

Александр Полегенько ИА REGNUM Введение QR-кодов

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

Читайте также: Срок введения QR-кодов в банках Амурской области перенесли на две недели

«Периодически кто-то пытается пройти с чужим кодом. Чаще молодежь, а если обман вскрывается, просто убегают. Бывает, люди ведут себя агрессивно, начинают кричать, ругаться. В драку не лезли, но пытались оттолкнуть, чтобы пройти. Особенно удивляет, когда так ведут себя взрослые женщины, приличные с виду. С особо непонятливыми дальше разговаривает охрана», — рассказала сотрудница одного из торговых центров Благовещенска.

С 15 декабря перечень организаций амурской области, куда не получится пройти без QR-кода, будет расширен. Ограничения начнут действовать в бизнес-центрах, крупных строительных магазинах, банках и микрофинансовых организациях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области предприниматели, работающие в сфере общественного питания, полностью привили 90% сотрудников. В связи с этим они обратились к главе региона Василию Орлову с просьбой смягчить ограничения, действующие в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции.