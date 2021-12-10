Ижевск, , 09:18 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 10 декабря провели 2 189 447 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Тест на коронавирус Mvdpmr.org

За минувшие сутки лаборатории республики провели 5216 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3637 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались шесть человек. Накануне было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3308 человек.

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