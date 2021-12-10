Ижевск, , 09:16 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались шесть человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Аппарат ИВЛ Midural.ru

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Скончались 96-летняя женщина и мужчины в возрасте от 64 до 89 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3308 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 декабря в регионе выявили 190 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 184 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 77 047 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 9013 жителей.

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