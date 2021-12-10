Ижевск, 10 декабря, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 10 декабря выявили 190 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 184 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 77 047 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 35 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 51 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 120 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 64 726 человек. Скончались 3308 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано шесть летальных случаев. Накануне скончались четверо жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 9013 жителей. Из числа получающих лечение 7904 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 402 человека — в состоянии средней степени тяжести, 147 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 9 декабря в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 652 768 человек. Второй компонент препарата получили 470 796 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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