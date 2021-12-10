Москва, 10 декабря, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Москве по случаю празднования Дня Конституции пройдут бесплатные мероприятия, которые подготовили музеи, библиотеки, культурные центры и ВДНХ, сообщается на портале мэра столицы.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги поздравил горожан с Днем Конституции

В дни празднования Дня Конституции москвичи смогут посетить развличные лекции и экскурсии. В частности, на ВДНХ состоится бесплатная экскурсия о том, из каких республик состоял СССР, когда в его состав вошли новые республики и когда он распался.

В культурных учреждениях праздничные мероприятия пройдут с 10 по 15 декабря, на ВДНХ — 11 и 12 декабря. Отмечается, что при посещении музейно-выставочных площадок ВДНХ необходимо предъявить QR-код,

ИА REGNUM ранее сообщало, в июля 2020 года в Москве состоялось голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации.

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