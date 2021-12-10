Благовещенск, 10 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В одном из населённых пунктов Амурской области — селе Константиновка — воздух прогрелся до +2 градусов. Это новый рекорд для декабря, сообщили 10 декабря в Instagram-аккаунте амурского гидрометеоцентра.

Z22 Гололёд

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«Плюсовая температура в декабре для Приамурья большая редкость и за столетний период наблюдений фиксировалась всего несколько раз. Первая декада декабря 2021 года в столице области войдёт в пятёрку самых тёплых за весь период наблюдений», — подчеркнули синоптики.

Потепление сопровождается снегопадом, поэтому на дорогах области возможен гололёд и снежный накат. В ГИБДД регион жителей призывают быть внимательными и осторожными во время управления автомобилем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области начало декабря оказалось тёплым как никогда. Температура воздуха днём варьировалась от — 3 до — 10 градусов, а 8 декабря в Благовещенске был побит температурный рекорд в — 1,1 градуса.