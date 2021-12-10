Иркутск, 10 декабря, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Большинство депутатов Иркутского областного законодательного собрания сегодня, 10 декабря, дали положительный отзыв на поправки в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и предложили некоторые доработки. Как сообщает пресс-служба иркутского парламента, в частности, профильному комитету Госдумы предложено исключить из текста законопроекта термины иностранного происхождения, а также уточнить сроки действия сертификата о вакцинации, который должен выдаваться, в том числе, людям с высоким уровнем антител.

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Напомним, данная инициатива российского правительства вводит обязательное применение QR-кодов в период пандемии коронавируса.

Позицию Общественной палаты Иркутской области представил ее председатель Владимир Шпрах. По его словам, необходимо разрешить ввоз и применение на платной основе сертифицированных иностранных вакцин, утвердить документы, подтверждающих вакцинацию или медотвод для людей, не использующих смартфоны и интернет, а также ужесточить наказание за подделку медицинских документов. Представитель общественности Любовь Аликина предложила уменьшить стоимость ПЦР-тестов.

Также в список, подготовленный депутатами регионального заксобрания, включены предложения: не распространять действие электронных сертификатов о вакцинации на общественный транспорт и такси; увеличить социальные выплаты при возникновении поствакцинальных осложнений; предусмотреть страхование жизни за счёт средств федерального бюджета всех вакцинируемых.

Кроме того, законопроект предлагается дополнить перечнем льготных категорий граждан, имеющих право на бесплатный ПЦР-тест — пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи, малообеспеченные граждане и другие

Как сообщало ИА REGNUM, пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте, в магазинах и в общественных местах, которые призваны принудить граждан к вакцинации против COVID-19, Госдума направила для обсуждения в регионы. Свою позицию субъекты РФ должны определить до 15 декабря. Накануне, 9 декабря, данную инициативу поддержали депутаты Алтайского краевого законодательного собрания.

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