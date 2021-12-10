Нью-Йорк, США, , 09:05 — REGNUM Закон, допускающий к голосованию на местных выборах жителей Нью-Йорка без гражданства США, одобрил 9 декабря городской совет. Об этом сообщает газета The New York Times.

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Этот закон наделил правом голоса почти 800 тыс. жителей Нью-Йорка, население которого превышает 8 млн человек. Это люди, имеющие грин-карту или разрешение на работу, голосовать они смогут с 2023 года.

Прежде в ряде городов в штатах Мэн, Иллинойс и Массачусетс также разрешили голосовать людям без гражданства, но пример Нью-Йорка — самый масштабный. Нелегальные мигранты, находящиеся в стране незаконно, права голоса не получат.

Издание отмечает, что вокруг такого шага нью-йоркских властей, вероятно, развернётся политическая борьба. Действующий мэр города Билл де Блазио покинет свой пост 31 декабря, с наступлением нового года мэром станет Эрик Адамс. Он выразил сомнение в том, что городской совет вправе уравнять обладателей грин-карт с американскими гражданами.

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